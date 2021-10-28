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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri
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