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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Ozan Balcı, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlamalara, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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