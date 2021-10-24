24 Ekim Pazar yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ekim Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

24 EKİM PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

24 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Elkızı

13:30 Aşk Mantık İntikam

15:45 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Fantastik Dörtlü

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

14:10 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Tokatçı

23.45 Tokatçı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, program ve filmler

20:00 Yalancılar ve Mumları

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

20:00 Yargı

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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