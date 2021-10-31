2021 Yunus Emre ve Türk Yılı Etkinlikleri Kapsamında - Haberler
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2021 Yunus Emre ve Türk Yılı Etkinlikleri Kapsamında

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 Yunus Emre ve Türk Yılı Etkinlikleri Kapsamında

Vali Yaşar Karadeniz, 2021 Yunus Emre ve Türk Yılı münasebetiyle Manisa Valiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yunusemre Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Rektörü Prof.

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, 2021 Yunus Emre ve Türk Yılı münasebetiyle Manisa Valiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yunusemre Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Rektörü Prof. Erol Parlak ve ekibi tarafından hazırlanan "Yunus Dilinden Konseri"ne katıldı.

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve aralarında dramaturjik öğelerin, şiirsel aktarımlarının da yer aldığı "Yunus Dilinden" projesi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konser sonrası Vali Karadeniz, Prof. Parlak ve ekibi ile projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yunusemre Millet Çarşısında düzenlenen konsere Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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