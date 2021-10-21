2021 YLSY Başvuruları Başlamıştır

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuruları Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - http://rebus. meb. gov. tr) üzerinden alınmaya başlanmıştır. 21 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihleri arasında (Başvurular 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17. 00'de sona erecektir. ) alınacak başvurularda sürece ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak isteyen adayların duyuru ekinde yer alan 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2021 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi"nde öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar "T. C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T. C. kimlik numarasını" kullanarak REBUS'a giriş yaptıktan sonra aşağıda linki yer alan 2021 YLSY Başvuru İşlemleri Kılavuzu doğrultusunda başvurularını yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT: Sisteme giriş yaparak bilgilerini kaydeden ya da tercihte bulunan adaylardan bilgilerini ya da tercihlerini güncellemek isteyenler "2021 YLSY Başvuruları ve Tercih İşlemleri İçin Tıklayınız" sekmesiyle tekrar giriş yapabilir.

2021 YLSY Başvuru İşlemleri Kılavuzu için (Tıklayınız)

Yöksis'TE OLMAYAN LİSANS MEZUNİYET BİLGİLERİ HAKKINDA

1. YÖKSİS ile bütünleşmesi olmayan üniversitelerden mezun olanların (yurt dışı (KKTC hariç), askeri okul öğrencileri/mezunları vb. ),

2. Birden fazla lisans mezuniyet alanı bulunan adaylardan mezuniyet bilgileri REBUS'a yansımayanların;

a) YÖKSİS ile bütünleşmesi olan üniversitedeki mezuniyet bilgisi REBUS'a yansıyan ancak mezun olduğu diğer üniversitenin YÖKSİS ile bütünleşmesi olmadığı için REBUS ekranına mezuniyet bilgilerini giremeyenlerin (Örneğin; hem Ankara Üniversitesi hem de Polis Akademisi mezuniyetleri olan aday),

b) YÖKSİS ile bütünleşmesi olan ancak REBUS'a yalnızca bir mezuniyet alanı yansıyan, diğer mezuniyet alanı yansımayanların (Ziraat Mühendisliği-Zootekni vb. ),

lisans mezuniyetine dair belgelerini REBUS'a (https://rebus. meb. gov. tr/) kaydedilmek üzere Bakanlığa 21 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihleri arasında (01 Kasım 2021 günü saat 14. 00'e kadar resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde) ulaştırmaları zorunludur. Adayların, elden ya da posta yoluyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıtlı eğitim bilgilerini gösteren belge ile birlikte lisans mezuniyet belgesi/diplomasının, not döküm çizelgesi/transkriptlerinin ve yurt dışından mezun olanlara YÖK tarafından verilen diploma/mezuniyet denklik belgelerinin resmi onaylı bir örneğini Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No: 21, 06500 Yenimahalle/ANKARA adresine belirtilen tarih ve saatlerde eksiksiz olarak ulaştırmaları gerekmektedir. (Belgelerin zamanında ve eksiksiz ulaştırılmasında sorumluluk adaylara aittir). Lisans mezuniyet belgeleri Bakanlık tarafından incelenip sisteme (https://rebus. meb. gov. tr/) kaydedildikten sonra adaylar tercih yapabilecektir.

Ayrıca bu adaylardan istenen belgelerin rebus@meb. gov. tr e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar;

1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb. gov. tr e-posta adresini,

2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb. gov. tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2021 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Bilgi amaçlıdır) (Tıklayınız)

Duyurular için Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesapları:

Twitter: @mebyurtdisiegtm Twitter (İngilizce): @foreign_edctn Instagram: @mebyurtdisiegitim

Adaylara duyurulur.

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