2021 Yılının Son Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda geçekleştirildi. Toplantıya Üniversite Rektörleri, İlçe Kaymakamları, Bölge Müdürleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Seymenoğlu "İlimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız bu toplantının İlimiz, Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yararlı olmasını diliyor, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum" dedi.

Ardından 2021 yılının ilk 9 ayında uygulanan projeler hakkında bilgi veren Vali Seymenoğlu;

"2021 yılı ilk 9 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 4. 016. 064. 360 TL olan 752 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 809. 655. 160 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 381. 596. 100 TL'si harcanarak % 47 parasal gerçekleşme, % 51 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Yatırımları merkezi ve yerel yönetimlere göre incelediğimizde;

Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2021 yılı Eylül ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 3. 647. 983. 560 TL olan 523 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2021 yılı ilk 9 ayında 660. 894. 510 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 324. 378. 370 TL'si harcanarak %49 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

Belediyelerimiz 2021 yılı Eylül ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 368. 080. 800 TL olan 229 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2021 yılı ilk 9 ayında toplam 148. 760. 650 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 57. 217. 730 TL'sini harcayarak %38 parasal gerçekleşme sağlamışlardır" diye konuştu.

Ardından toplantıda bulunan yatırımcı kuruluşlar tek tek söz alarak Isparta il genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirerek koordinasyonu gerektiren konular hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Toplantı sonunda koronavirüs salgınıyla topyekün mücadelenin ve aşının önemini bir kez daha yineleyen Vali Seymenoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 30 yaş altı vatandaşlarda hastalanma oranlarının arttığına dikkat çekerek ilimizdeki üniversite öğrencilerinin aşıya teşvik edilmesi konusunda üniversite rektörlüklerinin ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışma yapmasını istedi.

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