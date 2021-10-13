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2021 Yılı Dördüncü İl İstihdam Toplantısı Yapıldı

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2021 Yılı Dördüncü İl İstihdam Toplantısı Yapıldı

İl genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirilerek, uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlendiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı dördüncü toplantısı, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

İl genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirilerek, uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlendiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı dördüncü toplantısı, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya'nın 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesiyle başladı

Engelli ve eski Hükümlülerin kendi işin kurmasına yönelik sunmuş oldukları projelerin kurulca kabul edildiğini ve bu projeler doğrultusunda Engelli ve Eski Hükümlü bireylerin kendi işini kurmaları için hibe desteklerinde bulunacaklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 248'i Mesleki Eğitim Kurs Programı ve 643'ü İşbaşı Eğitim Programı olmak üzere toplam 891 İşgücü Eğitim kurs Programı açılmış olup, bu programlara 3. 471'i erkek, 5. 542'sı kadın olmak üzere toplam 9. 013 kişi katılmıştır. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 93 Milyon 656 Bin Türk Lirasıdır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2021 yılı son çeyreğinde işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunması, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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Haber: 2021 Yılı Dördüncü İl İstihdam Toplantısı Yapıldı - Haberler
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