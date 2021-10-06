2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması birinci gününden öne çıkan sonuçlar

Temsilcimiz Galatasaray'ın Dünya Şampiyonası'na mükemmel bir başlangıç yapmasının ardından ön eleme aşamasında mücadele eden diğer takımların neler yaptığına birlikte göz atalım. Tarzan'ın liderliğindeki LNG Esports önce Chovy'li Hanwha Life, ardından PEACE ekibini mağlup ederek A grubunda liderliği eline aldı. Öte yandan Latin Amerika temsilcisi Infinity Esports önce Red Canics, ardından HLE'ye mağlup olarak kendini son sırada buldu.

Galatasaray'ın yarınki rakiplerinden biri olan DetonatioN FocusMe her ne kadar ilk maçta Unicorns of Love'ı yenmeyi başarsa da Cloud9 karşısında hiç varlık gösteremedi. Gruptan çıkma şansını bir hayli arttıran temsilcimiz yarın saat 19: 00'da diğer sonuçlara bağlı olarak DFM ile kader maçına çıkabilir.

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması 1. gün sonuçları:

Öne çıkan maçlar

Hanwha Life vs LNG Esports

Seçim yasaklama ekranında meta önceliklerinden Tryndamere ile çıkmayı başaran Hanwha Life ekibi maçı orta oyuna kadar fena götürmese de bir süreden sonra Icon'un Gragas seçimi onların başına bela oldu. Tryndamere'i takım arkadaşlarından uzaklaştırmak amacıyla kullandığı ultilerle birlikte Chovy'nin etkinliğini giderek azaltan Icon, en büyük desteği muhteşem Jax oyunuyla Ale'den aldı. Tarzan ise her ne kadar erken oyunda istediği kadar aktif olamasa da kullandığı etkili ultilerle Deft üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Geç oyuna doğru gidilirken iyice hasar eksikliğini hissetmeye başlayan HLE tarafı mağlubiyete engel olamadı.

DetonatioN FocusMe vs Cloud9

Temsilcimiz Galatasaray'ı bir hayli yakından ilgilendiren karşılaşmada Cloud9 ekibi DFM'i zorlanmadan mağlup etti. UOL karşısında DFM'in sanıldığından daha güçlü gözükmesi aslında onların ne kadar Aria bağımlısı bir takım olduğunu unutturdu. Nitekim Cloud9 karşısında LeBlanc seçimiyle etki yaratamayan Aria, hem üst koridorda Fudge'ın İrelia ile aldığı üstünlüğe hem de Vulcan'ın tüm harita üzerinde gösterdiği etkiye karşı tek başına ayakta duramadı.

Cloud9 açısından söylenebilecek şeylerin başında onlara karşı seçim yasaklama ekranında mutlaka bir veya iki tane kazanan koridor alınmasının gerekli olduğu geliyor. Bireysel olarak grubumuzdaki diğer tüm takımlardan daha üstün olan C9 tarafına güçlü seçimler bırakıldığında hem Blaber'ın defoları kapatılıyor hem de oyuncular yeteneklerini rahatça sergileyebiliyor. Cloud9 ekibini konfor alanından uzaklaştırarak kaos ortamına sürüklemek ve onların sorunlu karar mekanizmalarını ortaya çıkarmak yapılması gereken başlıca şeyler.

A grubunda ikincilik için net aday yok

LNG Esports'un kalan iki maçında yüksek ihtimalle Red Canics ve Infinity Esports'u mağlup ederek grubu lider bitireceğini düşünürsek ikincilik için diğer takımların hala bir şansı var. Chovy'li Hanwha Life özellikle tecrübesiz ormancıları Willer tarafından sıkıntı çekiyor. Bugün kazandıkları Infinity maçında dahi iyi gözükmeyen Hanwha Life ekibine Brezilya temsilcisi Red Canics'in bir sürprizi olabilir. Yarın saat 17: 00'dan itibaren oynanacak beş karşılaşma her iki grubun da kaderini belirleyecek. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte ön eleme aşaması ikinci gün fikstürü:

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