2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır tahminlerinde kusursuz ilerleyen sadece 1 kişi kaldı!

2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır yarışmasında yarı finallerin ardından sadece 1 kişinin tahminleri kusursuz ilerliyor!

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan T1-DAMWON Kia ve Gen.G-EDward Gaming mücadelenin ardından Yarı Final aşaması sonlanmış oldu. LoL Esports'un verilerine göre Kim Alır yarışmasında tüm tahminleri doğru yapan sadece bir kişi kaldı! Eğer bu kalan kişi büyük ödülü kazanmak istiyorsa kalan final karşılaşmasının da sonucunu doğru bilmek zorunda!

Geçtiğimiz yıl finaller dahil tüm tahminleri doğru yapan sadece sekiz kişi bulunuyordu. Bu sene Çeyrek Final aşamasından sonra bile bu sayı altıya düştü. Bunda, grup aşamasında elde edilen şaşırtıcı sonuçların da kesinlikle payı var. Tüm aşamalarda doğru tahminleri yapmanız halinde verilen ödül ise çok büyük! Eğer tüm aşamalardaki tahminleriniz doğru çıkarsa oyundaki tüm Ebedi Kostümlere sahip oluyorsunuz! Bu kostümler ise: DJ Sona, Elementalist Lux, Çelik İntikam Miss Fortune, K/DA ALL OUT Seraphine, Pulsefire Ezreal, ve Ruh Bekçisi Udyr.

2021 Dünya Şampiyonası'nda önümüzde sadece tek bir karşılaşma kaldı. Bu karşılaşma ise 6 Kasım tarihinde Kore temsilcisi DAMWON Kia ile Çin temsilcisi EDward Gaming arasında oynanacak. EDG, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olmak için mücadele verecekken DK, T1'ın ardından üst üste iki yıl şampiyonluk yaşamak için savaşacak!

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