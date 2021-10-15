2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı - Haberler
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2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin simgesi olan ve koruma altında tutulan anıt çınar ağacı, şiddetli rüzgara dayanamadı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin simgesi olan ve koruma altında tutulan anıt çınar ağacı, şiddetli rüzgara dayanamadı.

Yaz dönemi yaşanan büyük yangında hasar gören ve Çevre ve Orman Bakanlığı ekiplerince özel yöntemlerle adeta tedavi edilen 35 metre boyundaki anıt ağacın, bugün yaşanan fırtınada 20 metrelik dalı kırıldı. Fırtına ile kırılıp düşen ağacın 20 metre uzunluğundaki dalı çevredeki işyerlerine zarar verdi. 1995 yılında ' Anıt Ağaç' olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının 4 yıl önceki fırtınada yine bir dalı kırılmıştı. Bayır Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede turistik işletmesi bulunan İsmail Alper, "Fırtına ile birlikte ağaçta hasar oluşunca durumu Marmaris Belediyesine bildirdik. Belediyeye bağlı ekipler bölgeye gelip çalışma başlattılar. Bölgede fırtına ve sağanak yağış devam ediyor" diyerek yangını az bir hasarla atlatan anıt ağacın, fırtınada yıkılmasından endişe ettiklerini söyledi. - MUĞLA

2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı

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Haber: 2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı - Haberler
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