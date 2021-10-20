"20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası mini konser verdi.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da 72 milletin bir arada yaşadığını, kentin nevi şahsına münhasır bir şehir olduğunu dile getirdi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden farklı milletlerde pek çok insanın Sakarya'da bir araya geldiğini, komşu, dost, kardeş olduğunu kaydetti.

Sakarya'da sağlanabilen kültürel zenginliğin dünyada da gerçekleştirilebileceğini anlatan Yüce, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu denli zengin kültür haliyle sanatta da kendisini gösteriyor. İnce bir estetik anlayışı ortaya çıkıyor, esasında ortaya bir şiir çıkıyor. Şiir, yaşadığımız bu hayatı tarif etmenin en ince, en naif, en kısa biçimidir. Dolayısıyla şairler gördüklerini aktaran en zarif sanatçılardır. Sakarya'nın neresine bakarsanız bakın şiir yazabilirsiniz."

Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural da insanoğlunun var olduğundan bu yana dünyayı tanıma, anlamlandırma ve var olma mücadelesi verdiğini söyledi.

İnsanoğlunun bu mücadeleyi yaparken yaşadıklarını, hissettiklerini, gördüklerini, acılarını ve sevinçlerini şiirle, sanatla, edebiyatla yansıttığını belirten Dural, şöyle dedi:

"Şiir aslında hayatın kendisi. Şiir demek insanoğlunun hayata, 'Ben de varım, ben de vardım ve ben de var olacağım' demesinin bir yolu. Sanatı destekleyen devletler, kurumlar, yerel yönetimler hakikaten gelecek kuşaklara en güzel hizmeti yapmaktadır. Ayrıca gençlerimize sanatı sevdirmek noktasında bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Programa katılan ses sanatçısı İsmail Türüt'ün selamlama konuşmasının ardından şairler, şiirlerini sundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ile şiirseverler katıldı.

Program kapsamında şairler yarın, kentteki bazı okullarda söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 3'ü yabancı 15 şairin katıldığı etkinlik, yarın Sapanca İnsan Hakları Parkı'ndaki kapanış programıyla sona erecek.