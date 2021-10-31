2 otomobilin stepnesinde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin bagajındaki stepne içinde toplam 3 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine 2 otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda otomobillerin bagajında stepne içinde toplam 3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Araçlardaki M.B. (19), Z.Ö. (24) ve E.B. (25) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri

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