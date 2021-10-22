"2. Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı", 4 Kasım'da başlayacak - Haberler
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"2. Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı", 4 Kasım'da başlayacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Demos Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı", 4-7 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Demos Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı", 4-7 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Babylons NFT Pazaryeri'nin katkılarıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin yanı sıra antika parçalar yer alacak.

Çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, antikacılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan fuar, ünlü piyanist Gülsin Onay'ın 3 Kasım'da piyano resitali eşliğinde başlayacak.

Fuarın ayrıca antika bölümünde tarihe tanıklık etmiş nadide eserler, el yapımı objeler, antik süs eşyaları, yüzlerce yıllık saatler, takılar, halılar ve mobilya takımları antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

Sanatla harmanlanmış NFT koleksiyonlarının yer aldığı fuar kapsamında aynı zamanda alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleştirilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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