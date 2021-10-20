19 Ekim dün Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te potaya kimler girdi, eleme adayları kimler? 19 Ekim dün Masterchef eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor.Sütlü tatlıların yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler aynı zamanda eleme adaylarının kim olduğunu da öğrenmek istiyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

19 Ekim tarihinden yapılan yarışmada birbirinden farklı tatlılar yapıldı. Kazanan takım belli olurken oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Ekstra bir oyun daha yapılarak belirlenen kazanan ise kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim Aras oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 7 farklı tatlı ile düello gerçekleştirdi. Oyunda verilen tatlılar ise; kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, crema caramel, fırın sütlaç, trileçe oldu. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan iki eleme adayı çıkarılacak. Mavi takım yarışmacıları eleme turunda Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız'ı başarılı şekilde yapmaya gayret etti. Dokunulmazlığı alan isim de Araz oldu.

19 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmanın ilk eleme adayı Rabia oldu. Oylama sonunda ikinci aday ise Dilara seçildi

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