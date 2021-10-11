17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir (25), 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili, arkadaşı H.F. (61) ile firmanın muhasebecisi ve şu an koronavirüs olan M.Ş. (43) gözaltına alındı. H.F. adliyeye sevk edilirken, "Ben yapmadım, suçsuzum. Suçlu M.Ş.'dir" dedi.

Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Mahallesi D-100 Kara yolu alt geçidinde, 10 Haziran 2004 gecesi bir tavuk firmasına ait kamyonette Murat Özdemir'in cesedi bulundu. Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in boğazı kesilerek öldürüldüğü ve araçtaki yüklü miktarda nakit parayla çek ve senetlerin gasbedildiği belirlendi. O yıllarda cinayet soruşturmasına dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya 'faili meçhul' olarak kapatıldı.

Operasyon sırasında koronavirüs hastası olduğu öğrenilen M.Ş., gözaltında karantinaya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. ve H.F. bugün adliyeye sevk edildi. Tulum giydirilerek izole edilen koronavirüs hastası M.Ş., Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi tarafından adliyeye götürüldü. Polis aracına bindirilen H.F. ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin. Suçlu orada, suçlu M.Ş.'dir" dedi.