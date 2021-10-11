17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

KOCAELİ'de, bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir (25), 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir (25), 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili, arkadaşı H.F. (61) ile firmanın muhasebecisi ve şu an koronavirüs olan M.Ş. (43) gözaltına alındı. H.F. adliyeye sevk edilirken, "Ben yapmadım, suçsuzum. Suçlu M.Ş.'dir" dedi.

Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Mahallesi D-100 Kara yolu alt geçidinde, 10 Haziran 2004 gecesi bir tavuk firmasına ait kamyonette Murat Özdemir'in cesedi bulundu. Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in boğazı kesilerek öldürüldüğü ve araçtaki yüklü miktarda nakit parayla çek ve senetlerin gasbedildiği belirlendi. O yıllarda cinayet soruşturmasına dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya 'faili meçhul' olarak kapatıldı.

ŞÜPHELİLER ARKADAŞI VE MUHASEBECİ ÇIKTI

Zamanla yaşanan kentleşmeyle olay yeri polis bölgesine geçti ve dosyalar devredildi. Murat Özdemir cinayeti dosyasını yeniden açan Kocaeli Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları bir dizi araştırma sonrasında Murat Özdemir'in arkadaşı H.F. ve çalıştığı firmanın muhasebecisi M.Ş.'yi şüpheli olarak belirledi. Şüpheliler, eş zamanlı yapılan operasyonlarla evlerinde gözaltına alındı.

TULUMLA İZOLE EDİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon sırasında koronavirüs hastası olduğu öğrenilen M.Ş., gözaltında karantinaya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. ve H.F. bugün adliyeye sevk edildi. Tulum giydirilerek izole edilen koronavirüs hastası M.Ş., Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi tarafından adliyeye götürüldü. Polis aracına bindirilen H.F. ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin. Suçlu orada, suçlu M.Ş.'dir" dedi.


17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil İdo Tatlıses
Spor Ali Koç Serdar Aziz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:58:47. #1.13#