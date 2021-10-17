17 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? - Haberler
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17 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

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17 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu vatandaşlar tarafından en çok cevabı merak edilen sorular arasında kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? soruları yer almaktadır. Peki, 17 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Vatandaşların altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapması için kuyumcu dükkanlarına ve dolar, euro, sterlin gibi döviz ihtiyaçları için ya da ellerindeki yabancı para birimini Türk Lirası'na çevirmek için döviz bürolarına günün her saatinde ihtiyacı doğabilir. Hafta sonu vatandaşlar tarafından en çok cevabı merak edilen sorular arasında kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? soruları yer almaktadır. Peki, 16 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

17 EKİM PAZAR KUYUMCU DÜKKANLARI AÇIK MI?

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

17 EKİM PAZAR DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Döviz büroları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri genel olarak kapalı olmakla beraber bazı yerlerdeki büroların bu günlerde de faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

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Haber: 17 Ekim Cumartesi kuyumcu ve döviz büroları açık mı? Hafta sonu kuyumcu ve döviz bürolara kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? - Haberler
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