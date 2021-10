15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının açılışı yapıldı

ADIYAMAN (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı binasının açılışı, 15 Temmuz darbe girişiminde cuntacılara ilk kurşunu sıkan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve protokol üyeleri tarafından açılışı yapıldı.

Adıyaman merkez Turgut Reis mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında yapılan açılış törenine, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman İl Başkanı Ömer Çiçek, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman İl Başkanı Ömer Çiçek, ocağın Adıyaman'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i Adıyaman'da görmekten onur duyduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken siz şehit ailelerini ve evlatlarınızı kast ederek, bu gücü sizlerden alarak söylüyor. Bütün emperyalistlerin gözü Türkiye'mizde, Yunanistan'ın, Ermenistan'ın, Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin neler yaptığını az çok biliyoruz. Ama dediğim gibi böyle yiğitler oldukça böyle analar, böyle babalar var oldukça başımız her zaman dik olacak. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, her daim şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bizler şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Bizler her zaman onların emrindeyiz, onlar söyleyecek biz yapacağız. 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak bu uğurda mücadele eden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şahadet her zaman herkese nasip olmayan bir makamdır. Allah bazılarına nasip eder. Şehitlerimize ne kadar saygı duysak ne kadar onları yad etsek azdır. Ben 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarımızın açılışının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Adıyaman İl Başkanlığının açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesimi sonrası ise şehit ailelerine plaket ve çiçek takdim edildi. - ADIYAMAN