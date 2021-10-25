15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş (42), memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA (AA) - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş (42), memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, yaşadığı İstanbul'da yeni tip karonovirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen Kıntaş'ın cenazesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Kıntaş'ın yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıntaş, 5 çocuk babasıydı.

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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