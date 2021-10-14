SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Erkan Hazar, meme kanseri tedavisinde uygulanan onkoplastik cerrahi yöntemi sayesinde memenin estetiğinin bozulmadığını bildirdi.

Hazar, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, meme kanseri ve onkoplastik meme cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin memenin anatomik ve fizyolojik yapısını koruyarak, temel onkolojik cerrahi prensiplerinden ödün vermeyerek yapılan bir ameliyat olduğunu aktaran Hazar, "Kişinin onkoplastik meme cerrahisine uygun olup olmadığını değerlendirirken, meme kanserinin türü, evresi, şekli, boyutu, memeye yerleşim yeri ve kişinin mevcut diğer hastalıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bunların sonunda hastaların yaklaşık yüzde 60-70'i onkoplastik meme cerrahisinden yararlanabilecektir." ifadelerini kullandı.

Meme kanserinin tedavi amacından ve meme kanseri cerrahisinin hastalara avantajları hakkında bilgi veren Hazar, şunları kaydetti:

"Eskiden meme kanseri konu olunca memenin tamamı veya büyük bir bölümü alınıyordu. Günümüzde ise onkoplastik meme cerrahisi olabildiğince memeyi koruyor. Tedavinin amacı, hastanın hem psikolojisini hem de beden sağlığını korumak oluyor. Cerrahinin avantajı ise kanserli dokuyu, memenin estetiğini, anatomi ve fizyolojisini bozmadan kanserli meme dokusunu alarak memeyi korumaktır. Bu sayede hasta organ yokluğuna ait psikoloji yaşamamış oluyor ve bedenini sağlam hissediyor."