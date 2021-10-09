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13. Dünya "Doğu Türkistanlılar" Kardeşlik Buluşması, Bosna Hersek'te başladı

AA / Aldijana Hadzic - Haberler | Güncel
13. Dünya

Her yıl düzenlenen Dünya "Doğu Türkistanlılar" Kardeşlik Buluşması'nın 13'üncüsü ve 4. "Doğu Türkistan" Milli Birlik Şurası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Her yıl düzenlenen Dünya "Doğu Türkistanlılar" Kardeşlik Buluşması'nın 13'üncüsü ve 4. "Doğu Türkistan" Milli Birlik Şurası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Saraybosna'da 11 Ekim'e kadar devam edecek kardeşlik buluşması, bu yıl "Değişen Dünyada 'Doğu Türkistan': Yeni Zaman, Mevcut Durum, Yeni Politika" başlığıyla düzenleniyor.

Uluslararası "Doğu Türkistan" Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan"da yaşananların ciddi şekilde gündeme geldiğini belirterek "Şu an Çin ile ikili ilişkilerde mutlaka 'Doğu Türkistan' meselesi geçiyor. 'Doğu Türkistan'da 72 yıldır devam eden zulmün yankısı bugün çıkıyor." dedi.

"Doğu Türkistan" Milli Birlik Şurası kapsamında da mevcut meseleleri ele alacaklarını söyleyen Oğuzhan, "Bosna Hersek'i seçmemizin nedeni gönül coğrafyamızda olması. Bosna Hersek'in yakın tarihi de bizimle çok örtüşüyor." diye konuştu.

Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa da bugün "Doğu Türkistan"da 3 milyondan fazla Uygur Müslüman Türkü ve Kazak Türkü'nün toplama kamplarında eziyet çektiğinin altını çizerek "21. yüzyılda yaşanan bir soykırımdır bu. Bu yaşananları dünyaya bildirmek ve soykırımın durdurulması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in "Doğu Türkistan"da yaşanan soykırıma karşı çıkan Müslüman ülkelerden birisi olduğunu söyleyen İsa, Bosna Hersek'in de 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kaldığını kaydetti.

AA / Aldijana Hadzic - Son Dakika Haberleri
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