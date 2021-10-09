12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor 2018'de ayakları kırılan köprü yıkıldı, yerine yenisi yapılıyor 12 Mahalleye ulaşan köprüde çalışmalar hızlandırıldı Düzce'de 12 mahalleyi birbirine bağlayarak 25 bin kişinin ulaşımını kolaylaştıran, 2018 yılında ayaklarında meydana...

DÜZCE (İHA) - 12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

2018'de ayakları kırılan köprü yıkıldı, yerine yenisi yapılıyor

12 Mahalleye ulaşan köprüde çalışmalar hızlandırıldı

DÜZCE - Düzce'de 12 mahalleyi birbirine bağlayarak 25 bin kişinin ulaşımını kolaylaştıran, 2018 yılında ayaklarında meydana gelen kırılma neticesinde de bir kısmı trafiğe kapatılan köprü yeniden yapılıyor.

Düzce'de 2018 yılında ayaklarında kırılmalar meydana gelerek bir şeritte çökme meydana gelerek trafiğe kapatılan köprü yapılmaya başladı. Bölgede bulunan 12 mahalleyi birbirine bağlayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise gibi 20 tane okulu birbirine bağlayan yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden köprünün 50 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karahacı Musa Mahallesi Muhtarı Hanife Gür, "2018'in ortalarına doğru köprümüzün bacakları kırılmıştı. Hemen korumaya almışlardı. İhale, zemin etüdü derken Allah'a şükürler olsun 12 Eylül gibi inşaata başladılar. Devlet Su İşlerinin kontrolü altında hızla devam ediliyor. Köprünün her iki taraftan da bacak kısımlarını direk kısımlarını ördüler, betonladılar. Geceleri de çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda köprünün üstünü yaparlar. Köprü 18 metre genişliğinde olacakmış. Çift gidiş geliş olacak. Bu köprü aşağı yukarı 10-12 mahalleyi birbirine bağlayan takriben 25 bin kişiyi taşıyan bir köprü. Çünkü bizim bu bölgemizde en az 20 tane okul var. İlköğretim, ortaöğretim ve lise şeklinde. Aynı zamanda servisler, öğrenciler vatandaşlar 25 bin nüfusa hitap eden bir köprü burası. Bu köprü son derece işlevini yerine getiriyor. Onun için bu köprünün bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda 50 günde bitirileceği söylendi. Bu tabi sevindirici bir haber. İnşallah kısa süre içerisinde biter" ifadelerini kullandı.

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:17:19. #1.12#