11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu!

Haberler.com - Haberler | Gündem
11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu!

Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu belli oldu. Bugün en yüksek puanı Yaren aldı. Yaren gün birincisi çeyrek altını yakasına taktı.

11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu.

Yaren: 19

Aslıhan: 17

Yeşim: 13

Büşra Nur: 11 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Deniz Akkaya Tamer Karadağlı Seda Sayan
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 01:25:03. #1.13#