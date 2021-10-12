11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu!
Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 puan durumu belli oldu. Bugün en yüksek puanı Yaren aldı. Yaren gün birincisi çeyrek altını yakasına taktı.
11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu.
Yaren: 19
Aslıhan: 17
Yeşim: 13
Büşra Nur: 11 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.