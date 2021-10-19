11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti - Haberler
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Mesajına Özdemir Bayraktar'ın 2013 yılında kendisini ziyaret ettiği bir fotoğrafı ekleyen Gül, "O günkü projelerin vatan savunmasında kullanıldığını görmekten gurur duyuyorum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

2013 YILINDA BANA BRİFİNG VERMİŞTİ

Mesajında, "Özdemir Bayraktar'a Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanan Gül, "Kendisiyle uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz vardı. 2013 yılında Çankaya'da oğullarıyla birlikte İHA projelerine dair bana brifing vermiş ve destek talebinde bulunmuştu. Akabinde kendilerini TSK komuta kademesiyle buluşturmuştum" dedi.

"O GÜNKÜ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Gül ayrıca, "O günkü projelerin gerçekleştiğini ve vatan savunmasında kullanıldığını görmekten gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun" mesajı paylaştı.

Gül, kişisel internet sitesinde yayımladığı mesaja, Özdemir Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığı fotoğrafları ekledi.

11. Cumhurbaşkanı Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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