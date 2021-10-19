11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

2013 YILINDA BANA BRİFİNG VERMİŞTİ

Mesajında, "Özdemir Bayraktar'a Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanan Gül, "Kendisiyle uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz vardı. 2013 yılında Çankaya'da oğullarıyla birlikte İHA projelerine dair bana brifing vermiş ve destek talebinde bulunmuştu. Akabinde kendilerini TSK komuta kademesiyle buluşturmuştum" dedi.

"O GÜNKÜ PROJELERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Gül ayrıca, "O günkü projelerin gerçekleştiğini ve vatan savunmasında kullanıldığını görmekten gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun" mesajı paylaştı.

Gül, kişisel internet sitesinde yayımladığı mesaja, Özdemir Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığı fotoğrafları ekledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri