11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden - Haberler
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11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

Buhara Medya Grubunun Düzenlediği, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, TGRT Haber 2 ödül birden aldı.

ANKARA (İHA) - Buhara Medya Grubunun Düzenlediği, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, TGRT Haber 2 ödül birden aldı.

Ankara'da bir otelde Buhara Medya Grubu'nun düzenlediği gecede, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül gecesinde TGRT Haber'de "Günaydın Türkiye" programını sunan Aslı Hünel, "Yılın Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı" ve "En İyi Sabah Haber Programı" ödüllerine layık görüldü.

"TGRT HABERİ YUVAM GİBİ GÖRÜYORUM, YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri gecesinde iki ödül birden alan TGRT Haber sunucusu Aslı Hüner, "İki ödülle taçlanmak çok guru verici. Daha önce birçok kez ödül aldım ama çok yakın bir zamanda başladığım bir haber programının böyle bir ödülle taçlandırılmış olması beni inanılmaz mutlu etti. Bu ödülü partnerim Cem Küçük adına da alıyorum. Haber cilik çok sevdiğim bir meslekti. Beni destekleyen TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum. TGRT Haber i yuvam gibi görüyorum. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

"Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve birçok siyasi konuk katıldı.

"LÜTFEN FOTOĞRAF ÇEKMEYE, HABER YAPMAYA, MİKROFON UZATMAYA DEVAM EDİNİZ"

Ödül gecesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu akşam, bu etkinliğe geleceğimi söylediğimde sayın Cumhurbaşkanı sizlere selamlarını iletti. Keşke Şarbat Gula hanımefendi de aramızda olsaydı. Hepinizin bildiği simasıyla, 1985'teki o korkmuş renkli gözleriyle fotoğrafı çekilmiş Afgan kızı. Bugün de fotoğraflarla dünyayı sarsıyoruz. Bugün basın mensuplarından arkadaşlarımızın gidip Afganistan'da haber yapması, kadın muhabirlerimizin gidip Karabağ'da, sınır dışı operasyonlarında haber yapmasını çok değerli buluyoruz. Bunlar için sizlere minnettarız. Lütfen fotoğraf çekmeye, haber yapmaya, mikrofon uzatmaya, reytingden değil insanlıktan yana olmaya devam ediniz" ifadelerinde bulundu.

Özlem Yıldız ve Levent Kol'un sunuculuğunu üstlendiği ve 30 farklı kategoride ödüllerin sahibini bulduğu geceye sanat dünyasından Ahmet Özhan, Ebru Yaşar, Bülent Serttaş, Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya katılırken, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de şarkılarıyla geceye renk kattı.

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

11. Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde TGRT Habere 2 ödül birden

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