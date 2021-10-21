ANTALYA (Habermetre) - 11. Antalya Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Kitap şöleni sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Fuarın 6'ncı gününde 10 yazar okurları ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlediği 11'inci Kitap Fuarı, her yaştan kitap tutkunlarını yayınevleri ve yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın 6'ncı gününde çeşitli kategorilerde birçok edebiyat ödülü sahibi ve bunun yanında çocuk kitaplarıyla Altın Kalem Ödülü'ne layık görülen Hidayet Karakuş, macera kitapları çocuklar tarafından en çok okunan yazar Fikret Eroğlu minik okuyucularıyla bir araya geldi. Ayrıca yazarlar Mehmet Kemal Erdoğan, Yunus Arıkan, Demet Türkmen, Erkan İşeri, Özgür Balpınar, Yılmaz Bozan, Haluk Öztekin imza günlerinde okurlarıyla buluştu.

SLOGANLARIMIZ BULUŞTU

Günün söyleşi konuğu ise yaşam koçluğu eğitimi konulu 'Tanıştırayım Koçluk' kitabıyla Burcu Özyürek Alp oldu. Başkan Muhittin Böcek'in fuarda 'Gelecek Bilgi ile Yeşerecek' mottosuyla yola çıkmasından çok etkilendiğini ifade eden Alp, "Bende yıllardır koçluk alanında bunu savunuyor ve anlatıyorum" dedi.

KİTAP FUARI MORAL OLDU

Kitap Fuarına ilginin çok yoğun olduğunu gördüğünü söyleyen Alp, "Pandemiden sonra kitap fuarının herkese moral olduğunu düşünüyorum. Kitabı merak eden, gezen, dolaşan neşeli ve harika insanlarla tanıştım. Hepimize değerli bir motivasyon kattı bu kitap fuarı" diye konuştu. Burcu Özyürek Alp, söyleşisinde yaşam koçluğu mesleğini ise şöyle tanımladı: "Koçluk aslında bir keşif sistemi. Kişinin önce kim olduğunu keşfetmesi, sonra ne istediğini keşfetmesi sonrasında da buna nasıl ulaşacağını keşfetmesi. Bunun üzerine kurulu bir yöntem, bir sitem bir disiplindir koçluk. ve biz koçlar da nötr bir yol arkadaşıyız. Akıl vermiyoruz, yönlendirme yapmıyoruz, sizi size keşfettiriyoruz. Bir aynayız asılında. "

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