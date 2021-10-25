10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi'nde 10 yaşındaki Elçin Ercan, üzerinde dişleri bulunan ve milyonlarca yıl öncesine ait fosil olabileceği düşünülen kaya parçası buldu. Müze yetkilileri fosil olduğu düşünülen buluntuyu incelemek üzere koruma altına aldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesine bağlı kırsal Üçpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan (38) ve dayısı Engin Karaağaç (44) ile tarladan dönerken, gözüne üzerinde dişler olduğunu fark ettiği bir kaya parçası takıldı. Eline alıp taşa daha yakından bakan Elçin Ercan, babası Ercan ve dayısı Karaağaç'a haber verdi. Kaya parçasındaki diş izlerini gören Ercan ve Karaağaç müze yetkililerine konuyla ilgili bilgi verdi. Buluntuyu almak için Ercan ailesinin evine gelen müze yetkilileri bulunan parçanın milyonlarca yıl öncesine ait bir hayvan çenesi fosili olabileceğini söyledi. 25 santimetre uzunluğunda, 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin ise uzunluğu 16 santimetre olan ve milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosil yetkililer tarafından incelemeye alındı.