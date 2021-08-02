Haberciler yürekleri ağza getirdi! TRT ekibi Marmaris'te haber için canını tehlikeye attı

Gazeteciliğin zor meslek olduğunu, bu kez TRT Haber ekibi zor gösterdi. Muhabir Sabahnur Sayılgan ve kameraman Aykut Olgun, haber için gittikleri Marmaris'te alevlerin arasında kaldı. Haberciler, şans eseri olayı yara almadan kurtuldu.

Türkiye'nin iyi haber beklediği yangın bölgelerinde itfaiyeciler, orman işçileri ve askerlerin yanı sıra gazeteciler de hayatlarını ortaya koyarak halka haber ulaştırmaya çalışıyor. Marmaris'teki yangını görüntüleyen TRT Haber ekibi de yangının ortasında kaldı. Muhabir Sabahnur Sayılgan ve kameraman Aykut Olgun, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Marmaris Hisarönü'ndeki yangın rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bölgede bulunan tüm kurtarma ekibi ve gazeteciler duman ve alevler arasında kaldı. O sırada dumandan etkilenen TRT muhabiri Sabahnur Sayılgan Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Sayılgan'a oksijen verildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli TRT ekibini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.