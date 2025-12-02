Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı. Peki, Zülfü Akşit kimdir? Doktor Zülfü Akşit neden öldü? Zülfü Akşit kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ZÜLFÜ AKŞİT KİMDİR?

Dr. Zülfü Akşit, tıp alanındaki kariyerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak başladı. 2010 yılında mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Siirt'te tamamlayan Akşit, ardından İstanbul'a gelerek özel hastanelerde görev yaptı. Özel Memorial ve Alman Hastanesi'nde edindiği deneyimlerle mesleki bilgi birikimini güçlendiren Dr. Akşit, zamanla medikal estetik alanına yöneldi ve bu branşta uzmanlaştı.

2014 yılında özel bir klinikte medikal estetik uygulamalarına başlayan Akşit, sonrasında Estenen ve 2016 yılında Estethica bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Uzun yıllar birikimini farklı kurumlarda paylaştıktan sonra 2019 yılında kendi kliniğini açarak bağımsız çalışmalarına devam etti.

Meslektaşları, Dr. Akşit'i "çalışkan, etik değerlere bağlı ve hastalarına her zaman saygılı bir hekim" olarak tanımlıyor. MESTDER tarafından yapılan açıklamada da, "Dr. Akşit'in ölümü büyük bir kayıptır. Mesleki duruşu ve insani yönüyle iz bırakan bir hekimdi" ifadelerine yer verildi.

ZÜLFÜ AKŞİT KAÇ YAŞINDA?

Dr. Zülfü Akşit'in doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda net olarak belirtilmemektedir.

ZÜLFÜ AKŞİT NERELİ?

Dr. Zülfü Akşit'in nereli olduğuna dair resmi bilgi bulunmamakla birlikte, tıp eğitimini Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde tamamlamış olması, yaşamının önemli bir kısmını Türkiye'nin farklı şehirlerinde mesleki olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

DOKTOR ZÜLFÜ AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Zülfü Akşit, 2025 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Polatlı-Konya kara yolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Dr. Akşit'in yanı sıra 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından sağlık camiası ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada yayımlanan mesajlarda, Akşit'in ani kaybının derin bir boşluk yarattığı ve sağlık sektöründe önemli bir iz bıraktığı vurgulandı. Meslektaşları onun çalışkanlığı, etik değerlere bağlılığı ve hastalarına yaklaşımıyla örnek bir hekim olduğunu ifade etti.