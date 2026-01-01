Türkiye'nin ünlü sunucusu Zuhal Topal, hem televizyon ekranındaki başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özellikle TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında eşi Korhan Saygıner ile birlikte sahneye çıkmaları, izleyicilerin dikkatini çiftin özel yaşamına çekti. Peki, Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ZUHAL TOPAL'IN EŞİ KORHAN SAYGINER KİMDİR?

Korhan Saygıner, Türkiye'nin tanınan müzisyen, besteci ve yapımcı isimlerinden biridir. 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dört kardeşin en küçüğü olarak büyüyen Saygıner, müzikle genç yaşta tanışmış ve bu tutkuyu profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür. 2005 yılında "Yaz Beni" adlı albümüyle müzik piyasasına giriş yapan sanatçı, özellikle "İstemiyor" ve "Yaz Beni" parçalarıyla geniş kitlelerce beğenilmiştir.

Kariyeri boyunca farklı projelere imza atan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan "My Number One" parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkı çalışması gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyası için hazırladığı "Bir Işık da Sen Tut" bestesiyle sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol almıştır.

KORHAN SAYGINER KAÇ YAŞINDA?

Korhan Saygıner, 1976 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

KORHAN SAYGINER NERELİ?

Korhan Saygıner İzmir doğumludur. Karşıyaka'da dünyaya gelen müzisyen, İzmir kökenli olarak tanınmaktadır ve halen müzik kariyerinde bu kimliği ön plana çıkarmaktadır.

KORHAN SAYGINER NE İŞ YAPIYOR?

Korhan Saygıner, şarkıcı, müzisyen, besteci ve yapımcı olarak müzik sektöründe faaliyet göstermektedir. 2005'ten bu yana birçok albüm çıkarmış, hem solo eserler hem de farklı sanatçılarla ortak çalışmalar üretmiştir. Kendi müzik şirketi olan Dual Yapım'da prodüksiyon çalışmalarına da imza atmaktadır.

Saygıner'in eserleri, pop müzikten modern bestelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve hem performans hem de bestecilik tarafında müzik dünyasında aktif rol almaya devam etmektedir.

ZUHAL TOPAL VE KORHAN SAYGINER NE ZAMAN EVLENDİ?

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal ile Korhan Saygıner, 2008 yılında İstanbul'da evlenmiştir. Bu evlilikten Lina adını verdikleri bir kız çocukları bulunmaktadır.