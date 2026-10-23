Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ZONGULDAK SON DAKİKA: Zonguldak maden ocağı patlama olayı nedir, neden oldu? Ölü, yaralı var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ZONGULDAK SON DAKİKA: Zonguldak maden ocağı patlama olayı nedir, neden oldu? Ölü, yaralı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak son dakika haberleri arasında yer alan maden ocağı patlaması, bölgede yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarla gündeme geldi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Peki, Zonguldak maden ocağında patlama neden oldu, olay nasıl meydana geldi?

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından olayın nedeni ve işçilerin durumu merak konusu oldu. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 2 işçi yaşamını yitirirken, yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan son işçiye ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Zonguldak maden patlaması neden oldu, kaç kişi öldü ve yaralıların son durumu nasıl? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZONGULDAK'TA MADEN PATLAMASI! KAÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARIN DURUMU NASIL?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlaması, yaşanan can kayıplarıyla gündeme geldi. Patlamada kaç işçinin hayatını kaybettiği, yaralıların sağlık durumunun nasıl olduğu ve madende mahsur kalan işçilere ulaşılıp ulaşılmadığı merak ediliyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklamasıyla olayın ayrıntıları da ortaya çıktı.

ZONGULDAK MADEN PATLAMASINDA KAÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

MADEN PATLAMASINDA KAÇ İŞÇİ YARALANDI?

Patlamada 5 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilen işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MADENDE MAHSUR KALAN İŞÇİLERE ULAŞILDI MI?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende bulunan 8 işçiden 7'sinin çıkarıldığını, içeride kalan bir işçiye de ulaşıldığını açıkladı. Son işçinin madenden çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU NE DEDİ?

Patlamanın ardından açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “8 işçiden 7'si madenden çıkarıldı. Şu anda bir işçimiz madende, ona da ulaşıldı. O işçimizi çıkarmaya çalışıyoruz. 2 can kaybımız var, 2'si ağır 5 işçi de yaralandı.” ifadelerini kullandı.

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLDU?

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Andre Onana maç sonunda trafik kazası geçirdi
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi trafiğe kapatılıyor! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Cumartesi sabah 05.45'te başlıyor! İşte trafiğe kapanacak yollar