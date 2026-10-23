ZONGULDAK SON DAKİKA: Zonguldak maden ocağı patlama olayı nedir, neden oldu? Ölü, yaralı var mı?

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Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından olayın nedeni ve işçilerin durumu merak konusu oldu. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 2 işçi yaşamını yitirirken, yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan son işçiye ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Zonguldak maden patlaması neden oldu, kaç kişi öldü ve yaralıların son durumu nasıl? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZONGULDAK'TA MADEN PATLAMASI! KAÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARIN DURUMU NASIL?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlaması, yaşanan can kayıplarıyla gündeme geldi. Patlamada kaç işçinin hayatını kaybettiği, yaralıların sağlık durumunun nasıl olduğu ve madende mahsur kalan işçilere ulaşılıp ulaşılmadığı merak ediliyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklamasıyla olayın ayrıntıları da ortaya çıktı.

ZONGULDAK MADEN PATLAMASINDA KAÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

MADEN PATLAMASINDA KAÇ İŞÇİ YARALANDI?

Patlamada 5 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilen işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MADENDE MAHSUR KALAN İŞÇİLERE ULAŞILDI MI?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende bulunan 8 işçiden 7'sinin çıkarıldığını, içeride kalan bir işçiye de ulaşıldığını açıkladı. Son işçinin madenden çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU NE DEDİ?

Patlamanın ardından açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “8 işçiden 7'si madenden çıkarıldı. Şu anda bir işçimiz madende, ona da ulaşıldı. O işçimizi çıkarmaya çalışıyoruz. 2 can kaybımız var, 2'si ağır 5 işçi de yaralandı.” ifadelerini kullandı.

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLDU?

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmalar sürüyor.