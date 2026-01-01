Zonguldak okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi devam edecek? Zonguldak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar.

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

02 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar -4 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 36-81 aralığında olacak. Rüzgarın saatte 16 km hızla esmesi öngörülüyor.

03 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 28 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor.

04 Ocak Pazar günü hava yeniden parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10-16 derece aralığında seyredecek. Nem oranı yüzde 51-65 arasında değişirken, rüzgarın hızı 23 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 14 derece olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 59-82 seviyelerinde olacak.

06 Ocak Salı günü de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7-15 derece arasında değişirken, rüzgarın hızı 15 km/sa olacak.

Yetkililer, özellikle hafta sonu beklenen yağış ve zaman zaman artan rüzgar hızına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

2 OCAK CUMA ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.