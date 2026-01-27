Zona hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Zona hastalığı neden olur, belirtileri neler?

Zona, çoğunlukla daha önce geçirilen su çiçeği sonrası vücutta sessiz şekilde bekleyen virüsün yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan ve özellikle sinir hattı boyunca ağrılı döküntülerle kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Genellikle tek taraflı cilt lezyonları, yanma veya batma hissi gibi belirtilerle kendini belli eder. Zona doğrudan başkalarına bulaşmaz; ancak virüsü daha önce geçirmemiş kişilerle temas halinde su çiçeğine yol açabilir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona, su çiçeğine neden olan Varicella-Zoster virüsünün sinir köklerinde yeniden aktive olmasıyla ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Genellikle vücudun belirli bir bölgesinde ağrılı döküntüler ve kabarcıklar şeklinde kendini gösterir.

ZONA HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Zona hastalığı, doğrudan başka bir kişiye zona olarak geçmez. Ancak zona döküntüsündeki sıvıyla temas eden ve daha önce su çiçeği geçirmemiş kişilerde su çiçeğine yol açabilir. Bu nedenle temas sırasında dikkatli olmak önemlidir.

ZONA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Virüs, vücuda ilk girdiğinde su çiçeğine neden olur ve ardından sinir hücrelerinde uykuya geçer. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, stres, yaşlılık veya bazı hastalıklar nedeniyle virüs tekrar aktif hâle gelir ve zona hastalığını tetikler.

ZONA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Zona genellikle tek taraflı vücutta görülür ve şu belirtilerle başlar:

Şiddetli yanma, batma veya ağrı

Ciltte kızarıklık ve kaşıntı

Kabarcıklar ve su dolu kesecikler

Yorgunluk, halsizlik ve hafif ateş (bazı vakalarda)

ZONA HASTALIĞI KİMLERDE OLUR?

Zona, genellikle 50 yaş üstü yetişkinlerde daha sık görülür. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, kanser veya bağışıklık baskılayıcı tedavi görenler de risk altındadır. Daha önce su çiçeği geçirmiş herkes, teorik olarak zona hastalığına yakalanabilir.

TEDAVİ VE ÖNLEMLER