Zohaer Majhadi kimdir, gözaltına mı alındı? Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?

Uluslararası moda sahnesinde tanınan Zohaer Majhadi, son dönemde yaşanan operasyonlarla gündeme geldi. Les Benjamins markasının direktörü olan Majhadi'nin gözaltı iddiaları ve soruşturma süreci, takipçileri ve moda çevreleri tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZOHAER MAJHADI KİMDİR?

Zohaer Majhadi, moda dünyasında tanınan bir isim olup, Les Benjamins markasının global direktörü olarak görev yapmaktadır. Moda, tasarım ve marka yönetimi alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

ZOHAER MAJHADI GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Zohaer Majhadi de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ZOHAER MAJHADI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Majhadi, soruşturma çerçevesinde uyuşturucu maddeyle bağlantılı olarak yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Resmi soruşturma detayları savcılık tarafından yürütülüyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında modacı ve stil danışmanı Rabia Yaman, rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Daha önce 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise firari olduğu belirtilmişti. Manken Şevval Şahin hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmış durumda.