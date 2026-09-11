Ziyar Koparan kimdir, şehit asker Ziyar Koparan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı?

Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Ziyar Koparan'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ziyar Koparan hakkında "Ziyar Koparan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları gündeme geldi. İşte şehit asker Ziyar Koparan'ın hayatına ilişkin bilinen detaylar...

IĞDIR'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit olan askerin Hakkari nüfusuna kayıtlı Ziyar Koparan olduğu öğrenildi.

DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin devriye görevi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre askeri araç, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ZİYAR KOPARAN ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan askerlerden Hakkari nüfusuna kayıtlı Ziyar Koparan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ziyar Koparan'ın şehadet haberi, ailesine ve yakınlarına ulaştırıldı. Koparan'ın acı haberi baba ocağında büyük üzüntüye neden oldu.

2 ASKERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Askeri araçta bulunan diğer 2 asker de kazada yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine gelen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilen 2 askerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen ve 1 askerin şehit olduğu kazanın ardından olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.