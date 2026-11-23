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Ziya Selçuk ne zaman görev yaptı sorusunun yanıtı 2018-2021 yılları. Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018'de Milli Eğitim Bakanı olarak atandı ve 6 Ağustos 2021'e kadar yaklaşık 3 yıl bu görevde kaldı. Selçuk'un istifa talebi 6 Ağustos 2021'de kabul edildi ve yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Ziya Selçuk, bakanlığı İsmet Yılmaz'dan devralmıştı.

ZİYA SELÇUK HANGİ YILLAR ARASI MEB BAKANI OLDU?

Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018 ile 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer alan Selçuk, bakanlık görevini İsmet Yılmaz'dan devraldı. Selçuk'un görev süresi yaklaşık 3 yıl sürdü.

ZİYA SELÇUK NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?

Ziya Selçuk, 5 Ağustos 2021'de görevinden ayrılmak istediğini açıkladı. Selçuk'un istifa talebi ertesi gün, 6 Ağustos 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kabul edildi. Aynı kararla Milli Eğitim Bakanlığı görevine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Selçuk, ayrılık gerekçesine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

ZİYA SELÇUK DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

Ziya Selçuk'un bakanlık dönemi, Türk eğitim sisteminin en zorlu süreçlerinden birine denk geldi. 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı kaldı ve eğitim öğretim EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve TRT EBA TV üzerinden uzaktan sürdürüldü. Selçuk, salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinin yönetilmesiyle öne çıktı.

Selçuk döneminde ayrıca 2023 Eğitim Vizyonu belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Vizyon belgesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarılmasını, ölçme ve değerlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesini ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin güçlendirilmesini hedefliyordu.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı. 1989'da Hacettepe Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doktorasını tamamladı.

Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışan Selçuk, burada doçent ve profesör unvanlarını aldı. TED Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde ders verdi. 21 Mart 2003 ile 8 Mayıs 2008 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde müfredat yenileme çalışmalarını yönetti, Avrupa Birliği müzakerelerinde bilim ve eğitim alanında Türkiye'yi temsil etti.

ZİYA SELÇUK'TAN SONRA KİM MEB BAKANI OLDU?

Ziya Selçuk'un ardından Milli Eğitim Bakanlığı görevine Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Özer, 2023 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2023 seçimlerinin ardından kurulan kabinede ise Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı oldu ve görevini sürdürüyor.