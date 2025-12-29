Zimbabve Güney Afrika hangi kanalda? Zimbabve Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Güncelleme:
Zimbabve Güney Afrika hangi kanalda, belli oldu! Zimbabve Güney Afrika 2026 Afrika Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Zimbabve Güney Afrika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Zimbabve Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor? İşte Zimbabve Güney Afrika maçı yayın bilgisi!

Zimbabve Güney Afrika 2026 Afrika Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Zimbabve Güney Afrika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Zimbabve Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor? İşte Zimbabve Güney Afrika maçı yayın bilgisi haberimizde...

GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zimbabve Güney Afrika maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Zimbabve Güney Afrika EXXEN kullanıcıları şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Zimbabve Güney Afrika maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

