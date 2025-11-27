Zihni Göktay, Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinden biri olarak yıllardır sahnelerde ve ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Zihni Göktay'ın özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor: Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar...

ZİHNİ GÖKTAY'IN EŞİ KİM?

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay'ın eşi olarak kamu kayıtlarda yalnızca "Sevinç?Göktay" adı geçmektedir. Resmî biyografilerde, 1978 yılında evlendikleri belirtilmektedir. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldiği baz alınır: bir kız ve bir erkek çocuk.

SEVİNÇ GÖKTAY KAÇ YAŞINDAYDI?

Bazı kaynaklarda, eşi olarak Sevinç Göktay yazılıyorsa da; doğum yılı, doğum yeri ya da yaş bilgisi gibi ayrıntılar kamuya açık, güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

SEVİNÇ GÖKTAY NERELİ?

Ne bilimî veri tabanlarında, ne gazetecilik kaynaklarında, ne de ansiklopedik kayıtlarda Sevinç?Göktay'ın memleketi, doğum yeri ya da kökenine dair bir bilgi yer almamaktadır.

SEVİNÇ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Bazı internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında, Sevinç?Göktay'ın 2022 yılında vefat ettiği iddia edilmektedir.

Ancak, bu iddialar bağımsız, güvenilir medya veya resmi açıklamalarla doğrulanmış değil. Özellikle ölüm nedeni, ölüm tarihi, cenaze bilgisi gibi detaylar — güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Bazı detaylı biyografi kaynaklarında ya ölüm bilgisi yok, ya da bu iddialar kaynak gösterilmeden tekrarlanıyor.