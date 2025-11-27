Haberler

Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü?

Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Zihni Göktay, sahne ve ekranlardaki başarıları kadar özel hayatıyla da merak konusu olmuştur. Peki, Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü? Zihni Göktay'ın eşine dair merak edilen detaylar haberimizde!

Zihni Göktay, Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinden biri olarak yıllardır sahnelerde ve ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Zihni Göktay'ın özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor: Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar...

ZİHNİ GÖKTAY'IN EŞİ KİM?

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay'ın eşi olarak kamu kayıtlarda yalnızca "Sevinç?Göktay" adı geçmektedir. Resmî biyografilerde, 1978 yılında evlendikleri belirtilmektedir. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldiği baz alınır: bir kız ve bir erkek çocuk.

SEVİNÇ GÖKTAY KAÇ YAŞINDAYDI?

Bazı kaynaklarda, eşi olarak Sevinç Göktay yazılıyorsa da; doğum yılı, doğum yeri ya da yaş bilgisi gibi ayrıntılar kamuya açık, güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Zihni Göktay'ın eşi kim? Sevinç Göktay kaç yaşındaydı, neden öldü?

SEVİNÇ GÖKTAY NERELİ?

Ne bilimî veri tabanlarında, ne gazetecilik kaynaklarında, ne de ansiklopedik kayıtlarda Sevinç?Göktay'ın memleketi, doğum yeri ya da kökenine dair bir bilgi yer almamaktadır.

SEVİNÇ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Bazı internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında, Sevinç?Göktay'ın 2022 yılında vefat ettiği iddia edilmektedir.

Ancak, bu iddialar bağımsız, güvenilir medya veya resmi açıklamalarla doğrulanmış değil. Özellikle ölüm nedeni, ölüm tarihi, cenaze bilgisi gibi detaylar — güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Bazı detaylı biyografi kaynaklarında ya ölüm bilgisi yok, ya da bu iddialar kaynak gösterilmeden tekrarlanıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.