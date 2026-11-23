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Zeytun An öldü mü sorusu, acı haberin duyulmasının ardından en çok aranan konular arasına girdi. Sıfır Bir'in Bese'si Zeytun An, 99 yaşında yaşamını yitirdi. Zeytun An neden öldü, kimdir, Sıfır Bir dizisinde hangi karakteri canlandırdı gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ZEYTUN AN ÖLDÜ MÜ?

Evet. Sıfır Bir dizisinde Bese karakterine hayat veren Zeytun An, 99 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının ileri bir döneminde kamera karşısına geçmesine rağmen izleyicilerin gönlünde taht kuran Zeytun An'ın vefatı, dizinin hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

ZEYTUN AN NEDEN ÖLDÜ?

Zeytun An'ın ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı. Usta isim, 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

SIFIR BİR BESE ÖLDÜ MÜ?

Sıfır Bir dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bese'yi canlandıran Zeytun An'ın vefat haberi, dizinin takipçileri tarafından "Sıfır Bir Bese öldü mü" sorusuyla araştırıldı. Dizide Bese karakterine hayat veren Zeytun An, 99 yaşında aramızdan ayrıldı.

ZEYTUN AN KİMDİR?

Zeytun An, Adana'da geçen Sıfır Bir dizisindeki Bese karakteriyle tanınan oyuncudur. Profesyonel oyunculuk geçmişi olmamasına rağmen doğal tavırları, yöresel konuşması ve sıcak ekran varlığıyla kısa sürede izleyicilerin en sevdiği karakterlerden biri hâline geldi. İleri yaşına rağmen kamera karşısına geçmesiyle de dikkat çekti.

SIFIR BİR DİZİSİ NEDİR?

Sıfır Bir, adını Adana'nın plaka kodundan alan ve Adana'da geçen bir dizi. Kentin sokaklarını, yerel dilini ve gündelik hayatını gerçekçi bir dille ekrana taşıyan yapım, özellikle genç izleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide yer alan yerel karakterler, yapımın en çok sevilen yönleri arasında gösteriliyor.