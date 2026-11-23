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Endonezya'nın Banten bölgesinde şekerleme üretim fabrikasında çıkan yangında kayıp 34 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, fabrikadaki yangının, 14 saat süren müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için 24 ceset torbasında toplanan insan kalıntılarının adli incelemeye gönderildiği aktarıldı.

Yetkililer, yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 işçinin bulunduğunu, bunlardan 63'ünün alevlerin en yoğun olduğu bölgede olduğunu belirtti.

Kayıp 34 işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, çalışmalara askerler, polisler, Endonezya Kızılhaçı ekipleri ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla personelin katıldığı bilgisini paylaştı.

Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, 3 katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı ve yoğun duman yükseldiği görülmüştü.

Kaynak: AA