Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, son dönemde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. “Zeynep Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, genç raketin kariyeri de ilgiyle takip ediliyor. WTA turnuvalarında Türkiye’yi temsil eden Sönmez, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Zeynep Sönmez’in hayatı ve kariyerine dair detaylar…

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk profesyonel tenis oyuncusudur. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarında mücadele eden Sönmez, kariyerinde WTA 250 seviyesinde 1 tekler şampiyonluğu ve ITF Kadınlar Turunda 4 tekler şampiyonluğu elde etmiştir. Sağ elini kullanan ve iki elle backhand oynayan sporcu, profesyonel kariyerine 2023 yılında adım atmıştır.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

30 Nisan 2002 doğumlu olan Zeynep Sönmez, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ZEYNEP SÖNMEZ NERELİ?

Zeynep Sönmez İstanbul doğumludur. Ailesi ise köken olarak Karadeniz bölgesine dayanmaktadır. Babası Ordu’nun Perşembe ilçesinden, annesi ise Artvin’in Arhavi ilçesindendir.

ZEYNEP SÖNMEZ’İN KARİYERİ

Zeynep Sönmez’in tenis kariyeri 2020’li yılların başında uluslararası turnuvalarda yükseliş göstermiştir. 2022 yılında Billie Jean King Cup’ta Türkiye adına mücadele ederek dikkat çekmiştir.

2024 yılında WTA 250 Mérida Açık turnuvasında Amerikalı rakibi Ann Li’yi yenerek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazanmış ve bu başarıyla ilk 100 içerisine girmiştir.

Grand Slam turnuvalarında da önemli sonuçlar elde eden Sönmez; Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve Amerika Açık gibi turnuvalarda ana tablo ve eleme aşamalarında mücadele etmiştir.

2025 yılında Wimbledon’da 3. tura çıkarak kariyerinin en önemli Grand Slam başarılarından birine ulaşmıştır.

2026 yılında ise Avustralya Açık’ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atmıştır. WTA sıralamasında kariyerinin en yüksek derecesi olan ilk 65 içine girmeyi başarmıştır.

Genel olarak Zeynep Sönmez, Türk tenisinin yükselen isimlerinden biri olarak WTA ve Grand Slam turnuvalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekmektedir.