Zeynep Şevval Gül kimdir, Zeynep Şevval Gül kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Zeynep Şevval Gül, hem sahadaki performansı hem de özel hayatıyla sporseverlerin ilgisini çekiyor. Kaç yaşında olduğu, hangi şehirden geldiği, bekar mı yoksa evli mi olduğu gibi sorular araştırılıyor. İşte Zeynep Şevval Gül'ün oynadığı takımlar ve kariyer yolculuğu hakkında bilmeniz gerekenler.

ZEYNEP ŞEVVAL GÜL KİMDİR?

2001 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Şevval Gül, Türk basketbolunun yükselen yıldızlarından biridir. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Gül, hem Türkiye'de hem de Amerika'da aldığı eğitim ve basketbol deneyimiyle dikkat çekiyor.

BASKETBOLA BAŞLANGIÇ VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Basketbol kariyerine 2015/16 sezonunda Fenerbahçe Gelişim İstanbul ile TKBL'de adım atan Zeynep Şevval Gül, Fenerbahçe altyapısında da forma giydi. 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında Fenerbahçe A takım kadrosunda yer alarak profesyonel deneyimini artırdı.

AMERİKA'DA NCAA DENEYİMİ

2019/20 sezonunda üniversite eğitimi için Amerika'ya giden Gül, NCAA'de forma giymeye başladı. İlk iki sezon University of Arizona'da, son iki sezonunda ise Saint Louis University'de sahaya çıkarak kariyerini uluslararası platformda geliştirdi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ VE KULÜP KARİYERİ

2023/24 sezonunda Türkiye'ye dönen Zeynep Şevval Gül, Emlak Konut ile anlaşarak 28 lig maçında 5.8 sayı ve 3.4 ribaunt ortalamaları yakaladı. Aynı sezon EuroCup Women'da 5 kez sahaya çıkarak tecrübesini uluslararası arenada da gösterdi. 2024/25 sezonunda OGM Ormanspor'a transfer olarak 22 lig maçında forma giydi.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2015'ten itibaren U16 Milli Takımı ile başlayan kariyeri, tüm yaş gruplarında devam eden Zeynep Şevval Gül, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3 maçta görev aldı. Milli takım formasıyla toplamda 141 kez sahaya çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

OYUNCU PROFİLİ

Başarılı guard, oyun zekası, saha içi liderliği ve pas yeteneği ile dikkat çekiyor. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde sürekli gelişim gösteren Zeynep Şevval Gül, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.