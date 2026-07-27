Zeynep Papuççuoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu, hem sanatçı bir aileden gelmesi hem de oyunculuk kariyeriyle kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İşletme eğitimi almasına rağmen sanat alanında kariyer yapmayı tercih eden Papuççuoğlu, televizyon ve sinema projelerinde rol alırken tiyatro eğitimiyle de sanat çalışmalarını sürdürdü. Peki, Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu kimdir, Zeynep Papuççuoğlu ne iş yapıyor, Zeynep Papuççuoğlu kaç yaşında, Zeynep Papuççuoğlu nereli, Zeynep Papuççuoğlu eşi kim? İşte bilinen bilgiler...

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN KIZI ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Zeynep Papuççuoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro ve televizyon oyuncusu Tarık Papuççuoğlu ile sanatçı Gülgün Akansu'nun kızıdır.

Sanatla iç içe bir aile ortamında büyüyen Zeynep Papuççuoğlu, çocukluk yıllarından itibaren sanat dünyasına yakın bir yaşam sürdü. Eğitim hayatının ardından oyunculuk alanında eğitim alarak kariyerini bu doğrultuda şekillendirdi.

Üniversite eğitimini ise yurt dışında tamamladı. 1998 yılında İngiltere'deki University of Portsmouth İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İşletme eğitimi almasına rağmen kariyerini oyunculuk alanında sürdürmeyi tercih etti.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Papuççuoğlu meslek olarak oyuncudur.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol aldı. Ekran çalışmalarının yanı sıra tiyatro eğitimi doğrultusunda sanat faaliyetlerini de sürdürdü.

Rol aldığı yapımlar arasında şu projeler yer almaktadır:

Cennet (2007)

Aile Reisi (2009)

Peşpeşe (2010)

İçimdeki Balık (2015)

Sanat çalışmalarını oyunculuk ekseninde sürdüren Papuççuoğlu, farklı dönemlerde televizyon ve sinema projelerinde görev aldı.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Papuççuoğlu 1975 doğumludur.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU NERELİ?

Zeynep Papuççuoğlu, İstanbul doğumludur.1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını sanatçı bir aile içerisinde geçirdi.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU EŞİ KİM?

Zeynep Papuççuoğlu, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Maksut Aşkar ile evlidir.