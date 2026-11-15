Zenit Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı 3-0 bitti. 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da başlayan maçta Zenit'in gollerini Felipe Augusto ve Sobolev attı, aradaki gol ise Trabzonspor'un kendi kalesine gitti. Bordo-mavililer için bu, milli aradaki ikinci hazırlık maçıydı.

ZENİT TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kazanan Zenit oldu: 3-0. Ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, diğer iki gol ikinci yarıda geldi ve Trabzonspor doksan dakika boyunca rakip ağlarını sarsamadı.

GOLLERİ KİM ATTI?

İlk golü 13. dakikada Felipe Augusto attı. Sezon başında Trabzonspor'dan Zenit'e giden Brezilyalı forvet, NTV Spor'un aktardığına göre eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

58. dakikada Wendel'in içeri çevirdiği topu Trabzonspor savunması kendi kalesine gönderdi. Skor 2-0. Son sözü 75. dakikada Sobolev söyledi.

TRABZONSPOR HANGİ KADROYLA OYNADI?

Pek çok oyuncusu milli takımlarda olduğu için Trabzonspor, Rusya'ya genç ağırlıklı ve rotasyonlu bir kadroyla gitti. NTV Spor'un verdiği ilk 11'de Onuralp, Cenk, Samet, Murat, Yiğithan, Ahmet, Mendy, Bouchaouri, Metehan, Emir ve Umut vardı. Teknik direktör Thomas Reis.

Takım bu milli aradaki ilk hazırlık maçında kardeş kulübü Drogheda United ile oynamıştı.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Lig yeniden başlıyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u ağırlayacak.