Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zenit Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zenit Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı, Rus ekibinin 3-0 üstünlüğüyle bitti. 15 Kasım 2026'da St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan maçta Zenit'in gollerini 13. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Felipe Augusto ve 75. dakikada Sobolev attı; 58. dakikadaki gol ise Trabzonspor'un kendi kalesine attığı goldü. Bordo-mavililer milli arada genç ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı.

Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı 3-0 bitti. 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da başlayan maçta Zenit'in gollerini Felipe Augusto ve Sobolev attı, aradaki gol ise Trabzonspor'un kendi kalesine gitti. Bordo-mavililer için bu, milli aradaki ikinci hazırlık maçıydı.

ZENİT TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kazanan Zenit oldu: 3-0. Ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, diğer iki gol ikinci yarıda geldi ve Trabzonspor doksan dakika boyunca rakip ağlarını sarsamadı.

GOLLERİ KİM ATTI?

İlk golü 13. dakikada Felipe Augusto attı. Sezon başında Trabzonspor'dan Zenit'e giden Brezilyalı forvet, NTV Spor'un aktardığına göre eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

58. dakikada Wendel'in içeri çevirdiği topu Trabzonspor savunması kendi kalesine gönderdi. Skor 2-0. Son sözü 75. dakikada Sobolev söyledi.

TRABZONSPOR HANGİ KADROYLA OYNADI?

Pek çok oyuncusu milli takımlarda olduğu için Trabzonspor, Rusya'ya genç ağırlıklı ve rotasyonlu bir kadroyla gitti. NTV Spor'un verdiği ilk 11'de Onuralp, Cenk, Samet, Murat, Yiğithan, Ahmet, Mendy, Bouchaouri, Metehan, Emir ve Umut vardı. Teknik direktör Thomas Reis.

Takım bu milli aradaki ilk hazırlık maçında kardeş kulübü Drogheda United ile oynamıştı.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Lig yeniden başlıyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u ağırlayacak.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü

Ve korkulan oldu! Galatasaray'da bir iyi, bir kötü haber

Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava23

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı

Su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı! İlk kez görülüyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigorta acentesi üzerinden milyonluk tuzak! 10 kişi tutuklandı

Sigorta yaptırdıklarını sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir11

Golcünün kralı geliyor! Yer yerinden oynayacak
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay

Mardin'de korkunç olay! Felaket önlendi
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti14

Canlı yayında yaşananlar kan dondurdu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü
'7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor' diyen Suat Usta sonunda dünyaevine girdi

"Kimse beni evlendirmiyor" diyen Suat Usta'dan güzel haber
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı19

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı