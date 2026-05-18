Zeliha Akkoyun kimdir? Uşak Tıp öğrencisi Zeliha Akkoyun neden öldü?

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeliha Akkoyun’dan günlerdir haber alınamaması üzerine ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Genç öğrenciyi bulmak için başlatılan arama çalışmalarının ardından Akkoyun’un cansız bedenine İstanbul Boğazı’nda ulaşıldığı bildirildi. Peki, Zeliha Akkoyun kimdir? Uşak Tıp öğrencisi Zeliha Akkoyun neden öldü? Detaylar haberimizde.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeliha Akkoyun’un yaşamını yitirdiği haberi, hem eğitim camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından genç öğrencinin cansız bedenine İstanbul Boğazı’nda ulaşıldığı bildirildi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ölüm nedeninin yapılacak detaylı inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Güvenlik güçleri ve savcılık tarafından olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilirken, resmi kaynaklar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

ZELİHA AKKOYUN KİMDİR?

Zeliha Akkoyun’un, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü öğrenildi. Aslen Ardahan’ın Göle ilçesinden olduğu belirtilen genç öğrencinin, üniversite çevresinde sevilen ve çalışkan bir isim olarak tanındığı ifade edildi.

Akkoyun’un vefat haberi kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, özellikle tıp fakültesi öğrencileri ve genç doktor adayları tarafından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Eğitim hayatını sürdürdüğü Uşak Üniversitesi çevresinde ise büyük üzüntü yaşandığı aktarıldı.

UŞAK TIP ÖĞRENCİSİ ZELİHA AKKOYUN NEDEN ÖLDÜ?

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeliha Akkoyun’un ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda genç öğrencinin cansız bedenine İstanbul Boğazı’nda ulaşıldığı bildirildi.

Olay sonrası güvenlik güçleri ve savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve detaylı inceleme sonrasında kesinleşeceğini açıkladı. Bu nedenle olayın sebebine ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaların dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

Dilara Yıldız
