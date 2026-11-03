Zeki Zorlu kimdir, Ahmet Nazif Zorlu'nun ağabeyi Zeki Zorlu öldü mü, yaşıyor mu?

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Kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atan Zeki Zorlu, bugün holdingin Onursal Başkanı olarak görev yapıyor. İşte Zeki Zorlu'nun hayatına ve Zorlu Grubu'ndaki rolüne dair merak edilenler.

ZEKİ ZORLU ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Zeki Zorlu hayatta. Zorlu Holding'in resmi internet sitesinde Zeki Zorlu, holdingin Onursal Başkanı olarak yer alıyor. Zeki Zorlu'nun vefat ettiğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. 2 Kasım 2026'da hayatını kaybeden isim, Zeki Zorlu'nun kardeşi ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu.

ZEKİ ZORLU KİMDİR?

Zeki Zorlu, 1939 yılında Denizli'de doğdu. Zorlu, kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in kurucuları arasında yer alıyor. İki kardeş, 1976 yılında Zorlu Grubu'nun ilk üretim şirketi olan Korteks'i birlikte kurdu. Zeki Zorlu, bugün Zorlu Holding Onursal Başkanı olarak görev yapıyor.

ZEKİ ZORLU KAÇ YAŞINDA?

1939 doğumlu olan Zeki Zorlu, 87 yaşında.

ZEKİ ZORLU NERELİ?

Zeki Zorlu, Denizli doğumlu. Zorlu ailesinin kökleri Denizli'nin Babadağ ilçesine dayanıyor. Zorlu Grubu'nun temelleri de 1953 yılında Babadağ'da atıldı. Zeki Zorlu'nun babası Hacı Mehmet Zorlu.

ZEKİ ZORLU'NUN EŞİ KİM?

Zeki Zorlu'nun eşi Türkan Zorlu, Aralık 2023'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkan Zorlu'nun cenazesi, Bursa Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmişti.

ZEKİ ZORLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Zeki Zorlu ile Türkan Zorlu'nun çocukları, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyesi Selen Zorlu Melik.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Zeki Zorlu'nun kardeşi Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında toplayan Zorlu, 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti.