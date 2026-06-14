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Zeki Çelik sevgilisi var mı yok mu, Zeki Çelik sevgilisi kimdir?

Zeki Çelik sevgilisi var mı yok mu, Zeki Çelik sevgilisi kimdir?
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sağ bek Zeki Çelik, saha içindeki disiplinli oyunu kadar özel hayatıyla da hayranlarının merak konusu. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Zeki Çelik sevgilisi var mı, kiminle aşk yaşıyor?" soruları, yıldız futbolcunun sosyal medyadaki sade yaşantısıyla yeniden gündeme geliyor. .

Türk futbolunun Avrupa’daki en istikrarlı isimlerinden biri olan Zeki Çelik, kariyer zirvesini yaşadığı Roma günlerinde özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Taraftarların büyük bir ilgiyle araştırdığı "Zeki Çelik sevgilisi var mı yok mu, evli mi?" soruları, başarılı oyuncunun her paylaşımıyla binlerce beğeni almasına yol açıyor. 17 Şubat 1997 doğumlu olan ve Bursa’dan Avrupa’nın zirvesine uzanan ilham verici bir kariyere sahip olan milli yıldızın, kalbinin dolu olup olmadığına ve ailesine dair bilinmeyen tüm detaylara sizler için ışık tuttuk.

ZEKİ ÇELİK SEVGİLİSİ VAR MI, YOK MU?

Zeki Çelik, Türk futbolcular arasında özel hayatını magazin dünyasından en uzak tutan isimlerden biri olarak tanınıyor. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla milli futbolcunun kamuoyuna açıkladığı veya sosyal medya hesaplarından paylaştığı resmi bir birlikteliği bulunmamaktadır. İtalya’daki yaşantısını tamamen futbol, kişisel gelişim ve aile ziyaretleri üzerine kurgulayan Zeki, "sessiz ve derinden" ilerleyen profesyonel bir profil çizmektedir.

ZEKİ ÇELİK SEVGİLİSİ KİMDİR?

Milli yıldızın adı bugüne kadar herhangi bir sansasyonel aşk haberine karışmamıştır. Sosyal medya platformu Instagram’da genellikle maç kareleri, antrenman notları ve milli takım paylaşımları yapan Zeki Çelik, kalbinin dolu olduğuna dair hiçbir ipucu vermiyor. Yakın çevresi tarafından "evcimen ve işine aşık" olarak tanımlanan 29 yaşındaki futbolcunun, şu an için hayatında resmi birinin olmadığı bilinmektedir.

ZEKİ ÇELİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zeki Çelik bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerinin en olgun dönemlerini Avrupa’nın dev kulüplerinden Roma’da geçiren başarılı savunmacı, vaktinin büyük çoğunluğunu tesislerde ve bireysel antrenmanlarda harcamaktadır. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Zeki, tatil günlerinde soluğu Bursa’daki ailesinin yanında alarak sade bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

ROMA'DAKİ YAŞAMI VE ÖRNEK PROFESYONELLİĞİ

İtalyan basını, Zeki Çelik’i "sahada görevini yapan, saha dışında ise görünmez olan bir profesyonel" olarak tanımlıyor. Gece hayatı ve lüks tüketim paylaşımlarından kaçınan milli yıldız, bu disiplini sayesinde Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşamış ve ardından Roma’ya transfer olmayı başarmıştır. Özel hayatındaki bu sakinlik, onun uzun yıllardır Avrupa’nın zirvesinde kalmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR? (KISA BİLGİLER)

Doğum Tarihi: 17 Şubat 1997

Doğum Yeri: Bursa (Yıldırım)

Mevki: Sağ Bek

Güncel Takımı: AS Roma (İtalya)

Medeni Durumu: Bekar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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