Zeki Çelik kimdir? Defans Zeki Çelik kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanına dönen Türkiye’de, özellikle savunma hattındaki tercihlerin nasıl şekilleneceği tartışılırken, Merih Demiral ismi en çok konuşulan oyuncular arasında öne çıkıyor. Turnuva öncesi yapılan hazırlık maçları ve teknik direktörün son kararları, Demiral’ın Dünya Kupası’ndaki rolünü belirleyecek en kritik detaylar olarak görülüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Zeki Çelik, Avrupa’nın önemli liglerinde forma giymiş Türk milli sağ bek oyuncularından biridir. Bursaspor altyapısından yetişen futbolcu, İstanbulspor ve Lille performansıyla dikkat çekmiş, ardından Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olmuştur. Türkiye A Milli Takımı’nda da düzenli olarak görev alan Zeki Çelik, istikrarlı oyunu ve savunmadaki disiplinli yapısıyla tanınmaktadır.

ZEKİ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1997 doğumlu olan Zeki Çelik, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Kariyerinin olgun döneminde bulunan milli futbolcu, hem kulüp hem de milli takımda tecrübesiyle ön plana çıkmaktadır.

ZEKİ ÇELİK NERELİ?

Zeki Çelik, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde doğmuştur. Futbol kariyerine de Bursa’da başlayan oyuncu, altyapıdan yetişerek Avrupa’ya uzanan bir başarı hikâyesi yazmıştır.

ZEKİ ÇELİK’İN KARİYERİ

Futbola Yavuz Selimspor ve Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, profesyonel kariyerine Karacabey Belediyespor’da adım attı. Daha sonra İstanbulspor’da gösterdiği performansla dikkat çekti ve Lille’e transfer oldu. Fransa’da başarılı bir dönem geçiren milli futbolcu, 2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya imza attı. Halen Roma’da forma giyen Zeki Çelik, A Milli Takım’ın da önemli isimleri arasında yer almaktadır.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası yaklaşırken A Milli Takım’ın savunma hattındaki tercihler merak konusu olmaya devam ediyor. Merih Demiral’ın turnuva kadrosunda yer alması ve teknik heyetin planlamasında nasıl bir rol üstleneceği futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Tecrübeli stoperin, Dünya Kupası sürecinde kadroda önemli bir alternatif olarak değerlendirilmesi beklenirken, kesin ilk 11 durumu ve turnuvadaki süre alıp almayacağı hazırlık kampı ve teknik kararlarla netleşecek.