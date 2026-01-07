Zekeriya Polat kimdir? SGK avukatı Zekeriya Polat neden öldü, kim öldürdü?

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde çalışan Avukat Zekeriya Polat, bugün kurumdaki odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, emeklilik başvurusu reddedilen bir vatandaşın SGK avukatına yönelik saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yaşanan trajik olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Peki, Zekeriya Polat kimdir? SGK avukatı Zekeriya Polat neden öldü, kim öldü? Detaylar...

ZEKERİYA POLAT KİMDİR?

Zekeriya Polat, Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda görev yapan, deneyimli bir avukattı. Kurum içindeki mesleki sorumlulukları ve vatandaşlara sağladığı hukuki danışmanlıkla tanınıyordu. Polat'ın kişisel yaşamına dair edinilen bilgilere göre, 2 yaşında bir çocuğu bulunuyordu. SGK ailesi ve meslektaşları, Polat'ı yalnızca bir meslektaş değil, aynı zamanda güvenilir ve özverili bir çalışma arkadaşı olarak tanımlıyor.

SGK AVUKATI ZEKERİYA POLAT NEDEN ÖLDÜ?

Olay, saat 11.30 sıralarında Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. İddialara göre, emeklilik şartları oluşmadığı için H.H. isimli vatandaşın başvurusu SGK tarafından reddedildi. Ardından kuruma açtığı dava da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti ve dosya masrafı tebliğ edildi.

Tebligatın eline ulaşmasının ardından H.H., Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü'ne geldi. Avukat Polat'ın odasında taraflar arasında tartışma çıktı ve H.H., yanında getirdiği tabanca ile Polat'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Zekeriya Polat, çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası H.H., tabancasını yere bırakıp polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Yaşanan saldırı sonrası polis ve adli makamlar soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.

Katil zanlısı H.H.

ZEKERİYA POLAT KAÇ YAŞINDA?

Zekeriya Polat'ın tam yaşı hakkında resmi bilgi paylaşılmamış olmakla birlikte, meslek hayatı ve görev aldığı SGK birimi dikkate alındığında yetişkin, deneyimli bir avukat olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin ardında 2 yaşında bir çocuğu bulunduğu bilgisi, yaşının orta kariyer seviyesinde olduğunu göstermektedir.

ZEKERİYA POLAT NERELİ?

Zekeriya Polat'ın memleketi veya doğum yeri ile ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

BAKANLARDAN TEPKİLER VE SÜREÇ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."