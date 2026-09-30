Zara'nın son halini: Zara kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Zara'nın son hali sosyal medyada ve arama motorlarında gündeme gelirken, ünlü sanatçının hayatı da mercek altına alınıyor. Gerçek adı Neşe Zara Yılmaz olan sanatçının doğum tarihi, memleketi, eğitim hayatı ve müzik kariyerine dair bilgiler araştırılıyor. 2026 itibarıyla 50 yaşında olan Zara'nın çocukluk yıllarından bugüne uzanan sanat yolculuğu dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZARA'NIN SON HALİ

Güçlü sesiyle yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren Zara, bu kez değişimiyle gündemde. Kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı bir imaja kavuşan ünlü şarkıcının eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

ZARA KİMDİR?

Zara, gerçek adıyla Neşe Zara Yılmaz, Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncudur. 15 Ocak 1976 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine çocuk yaşlarda “Neşecik” adıyla başladı. Çocukluk döneminde bu isimle sekiz albüm çıkaran Zara, ilerleyen yıllarda sahne adıyla tanınmaya başladı.

ZARA KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1976 doğumlu olan Zara, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

ZARA NERELİ?

Zara, İstanbul Üsküdar doğumludur. Ailesinin memleketi ise Adıyaman'ın Kahta ilçesidir. Çocukluğu İstanbul'da geçen sanatçı, eğitim hayatını da İstanbul'da sürdürmüştür.

ZARA'NIN KARİYERİ

Zara'nın müzik kariyeri çocuk yaşlarda “Neşecik” adıyla çıkardığı albümlerle başladı. 1991 yılında Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında Türk Halk Müziği kız solisti dalında Türkiye birincisi olan sanatçı, 1993 yılında aynı yarışmada ikinci kez birincilik kazandı.

1996 yılında TRT'nin Yetişmiş Ses Sanatçısı sınavını kazanan Zara, TRT Türk Halk Müziği sanatçısı olarak görev yaptı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Yunus Emre Müzikalinde oyuncu ve solist olarak yer aldı.

Sanatçı, 1998 yılında “Avuntu” adlı albümünü yayımlayarak profesyonel müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Sonraki yıllarda Boyut, Misafir, Özlenenler, Zamanı Geldi, Bülbül-i Şeyda, Bahar, Hazine ve Derin Aşk serisi gibi albümlere imza attı. Müzik çalışmalarının yanı sıra Eylül Fırtınası, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Gelin, İpsiz Recep, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mavera gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.