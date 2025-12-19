Haberler

Anadolu Efes Dubai Basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Anadolu Efes Dubai Basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Dubai Basket kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayınlanacağını ve yayının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Anadolu Efes Dubai Basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague mücadelesinde Anadolu Efes, Dubai Basket'i konuk ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler; maçın yayıncı kuruluşu, ekranlara geleceği kanal ve canlı yayın seçeneklerine dair detayları merak ediyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak Anadolu Efes ile Dubai Basket karşılaşması, basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak buluşacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını; uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Platform, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim imkânı sunuyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV (240), Tivibu (73), Turkcell TV+ (77) ve Vodafone TV (11) üzerinden yayın yapıyor. Kanal, Türksat uydusu ve çevrim içi platformlarda şifreli olarak izlenebiliyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Dubai Basket arasındaki EuroLeague mücadelesi, 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Dubai Basket'i karşı karşıya getirecek EuroLeague müsabakası, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

title