Anadolu Efes Dubai Basket maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague mücadelesinde Anadolu Efes, Dubai Basket'i konuk ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler; maçın yayıncı kuruluşu, ekranlara geleceği kanal ve canlı yayın seçeneklerine dair detayları merak ediyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak Anadolu Efes ile Dubai Basket karşılaşması, basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak buluşacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını; uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Platform, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim imkânı sunuyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV (240), Tivibu (73), Turkcell TV+ (77) ve Vodafone TV (11) üzerinden yayın yapıyor. Kanal, Türksat uydusu ve çevrim içi platformlarda şifreli olarak izlenebiliyor.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Dubai Basket arasındaki EuroLeague mücadelesi, 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES – DUBAİ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Dubai Basket'i karşı karşıya getirecek EuroLeague müsabakası, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.